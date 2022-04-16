踩街團體鐵四帝八家將街舞，讓整場活動更添繽紛熱鬧。（澎湖縣政府提供）

今年是澎湖國際海上花火節20週年，澎湖縣政府特別提前舉辦遊行活動，為花火20揭開序幕，澎湖縣縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲聯袂出席，為遊行民眾帶來祝福和鼓勵。晚上則有4000人齊聚馬公觀音亭園區，施放精采的煙火秀，提前為花火節暖身。

澎湖縣政府旅遊處表示，遊行除了1000多位澎湖民眾之外，還有將近200名台灣遊客跨海參與這場遊行，踩街團體鐵四帝八家將街舞、懶缸藝術工作室Cosplay花神迎春、 NONAME舞團勁歌熱舞，以及澎湖南寮社區、菓葉社區可愛逗趣的舞蹈，還有50位幸運民眾穿上主辦單位準備的旗袍成為踩街「嬌」點，讓整場活動更添繽紛熱鬧。

遊行隊伍由澎湖縣政府廣場出發，繞行馬公市區，抵達終點觀音亭園區，縣府特別設置迎賓光廊和光塔點亮澎湖儀式，也提前慶祝即將到來的花火節。晚間因天候因素，取消原訂的無人機演出，但縣府依然準備精彩的五分鐘煙火秀，為澎湖夜空染上七彩的光芒。

澎湖縣政府表示，澎湖16日有一名旅客確診，加上目前國內疫情有升溫跡象，因此民眾務必注意自我保護，打滿三劑疫苗再出游，今日到場遊行民眾更是全數配合實聯制並佩戴口罩，希望能夠開心出們、安全回家。