北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。(翻攝自臉書信義區三兩事)

北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。(翻攝自臉書信義區三兩事)

北市信義區信義路五段空地上的貨櫃屋，6日晚間22時25分發生火警，消防局到場發現該貨櫃屋是環保局辦公室及休息室用途，確認內部無人，火勢迅速在22時39分撲滅。

消防局獲報共出動消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員64名前往馳援，並通知警察局、電力公司、瓦斯公司、環保局等單位，火勢撲滅後發現燒損沙發、飲水機，燃燒面積約10平方公尺，起火原因仍待火調科鑑識釐清。

北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市環保局三張犁分隊休息室6日深夜突然冒出火光，消防隊接獲通報立即派員搶救，到達現場10分鐘後撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，幸好已經下班、無人傷亡，起火原因則交由火調人員再行調查。（張鎧乙攝）