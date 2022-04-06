北市環保局貨櫃屋起火 火勢15分鐘撲滅無人傷 23:292022/04/06 中時 林郁平 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。(翻攝自臉書信義區三兩事) 訂閱影音： 中時新聞網 北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。(翻攝自臉書信義區三兩事) 北市信義區信義路五段空地上的貨櫃屋，6日晚間22時25分發生火警，消防局到場發現該貨櫃屋是環保局辦公室及休息室用途，確認內部無人，火勢迅速在22時39分撲滅。 消防局獲報共出動消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員64名前往馳援，並通知警察局、電力公司、瓦斯公司、環保局等單位，火勢撲滅後發現燒損沙發、飲水機，燃燒面積約10平方公尺，起火原因仍待火調科鑑識釐清。 北市環保局貨櫃屋晚上發生火警，火勢迅速在15分鐘內被撲滅。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 台北市環保局三張犁分隊休息室6日深夜突然冒出火光，消防隊接獲通報立即派員搶救，到達現場10分鐘後撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，幸好已經下班、無人傷亡，起火原因則交由火調人員再行調查。（張鎧乙攝） 台北市環保局三張犁分隊休息室6日深夜突然冒出火光，消防隊接獲通報立即派員搶救，到達現場10分鐘後撲滅火勢，燃燒面積約10平方公尺，幸好已經下班、無人傷亡，起火原因則交由火調人員再行調查。（張鎧乙攝） 士林山區木造屋竄火冒黑煙 急派27名警消撲滅火勢 《國際經濟》亞洲開發中國家GDP恐開倒車 都是這事惹的禍 #貨櫃屋 #火勢 #撲滅 #22 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8人組隊荖濃溪溯溪登達芬尖山 1山友遭落石擊中鼻梁慘斷 17:512022/04/05 社會 遺失22年的達爾文筆記本 被神秘客歸還劍橋圖書館 21:212022/04/05 國際 清明連假掃墓高峰期 新北至今發生1件墓地火警 17:262022/04/04 社會 基隆6旬男墜田寮河 救起時無生命跡象急送醫 11:402022/04/06 社會 即起辭黨職！羅智強深夜震撼宣布「參選桃園市長」 數萬網友激動狂喊1字 07:232022/04/06 政治 中和秀山消防分隊有譜 選址落腳秀朗橋北側 19:502022/04/05 寶島 建構急救網 嘉義市國中生急救技能訓練領證 17:542022/04/05 寶島 清明連假公墓野火案件銳減 台南消防局曝關鍵原因 17:182022/04/05 社會 余天被爆要退出政壇！大喊22年來「這件事」最讓他放不下 13:472022/04/06 政治 中市公墓火警件數降 消防局陸空並進展績效 16:402022/04/04 社會 駿利亨德森：2022年亞太區（日本除外）政府債務規模將達10兆美元 19:522022/04/06 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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