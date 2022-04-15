中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳），擁有甜美外型及傲人身材的她，擔任《全明星運動會》紅隊經理後人氣飆升，日前不僅公布被混血男星范姜彥豐求婚的喜訊，更發布懷孕好消息，可謂雙喜臨門，日前PO出一系列出遊照時，上圍因懷孕激增不少，讓網友看得鼻血直流。

粿粿日前在instagram曬出一系列出遊照，接著表示：「緋紅の小旅行，最愛無計劃在民宿耍廢，吃吃喝喝玩桌遊、唱歌、攤在床上大笑，跟妳們一起幹嘛都好，這次找的民宿又美又大，還有我們最愛的KTV」，看得出來心情相當愉悅，照片中她穿著貼身白色背心，外頭搭配寬鬆襯衫，穿著短褲露出一雙雪白美腿，還對著鏡頭擺出招牌甜美微笑，讓粉絲看了直呼要戀愛了。

不過最引起網友關注，莫過於是粿粿的傲人上圍，似乎又因為懷孕提升了罩杯等級，相較過往變的更豐滿不少，尤其當她彎腰摸膝蓋時，一對傲人北半球幾乎要從上衣炸出，此外，還擠出一條深邃事業線，讓所有人看的血脈賁張，紛紛留言：「根本看不出來像孕婦」、「粿粿好瘦喔，看不出來懷孕耶」、「要噴鼻血了（除了最後一張）」、「第一張左下我戀愛了」，短短時間就吸引6萬多人按讚。

根據粿粿經紀人小乖表示，她和范姜彥豐穩定交往兩年半，在1月底求婚成功，當時男方約了粿粿跟家人吃飯，到了現場才發現雙方至親好友都在場，范姜播放了交往至今的影片，哽咽說出求婚誓言，希望粿粿放心把自己交給他，當下看到男友認真準備求婚的模樣，直接感動大哭，不過因為疫情等因素，兩人目前還沒定下婚期。