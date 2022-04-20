網球》雙倍大禮 莎拉波娃35歲生日驚喜宣布懷孕 08:322022/04/20 中時新聞網 林暐立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯前網球球后莎拉波娃(路透社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已退休的俄羅斯前網球球后莎拉波娃(Maria Sharapova)迎來35歲生日，同時她在個人IG發了一張挺著大肚子的照片，向外界宣布自己懷孕的好消息，可說是雙喜臨門，她還在照片中配文寫道：「珍貴的開始！！！兩個人吃生日蛋糕一直是我的專長」，這則貼文短短不到1小時就引來4萬多人按讚。 在 Instagram 查看這則貼文 Maria Sharapova（@mariasharapova）分享的貼文 奔騰思潮》軟實力的硬考驗（葉家興） 網球》納達爾恢復練球 難掩興奮心情 #網球 #俄羅斯 #莎拉波娃 #懷孕 #世界球后 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》烏防守馬立波快撐不下去 美要再給234億軍援 07:442022/04/20 國際 影》死守馬立波 錄影曝烏軍驚險伏襲俄車隊 15:252022/04/19 軍事 不斷更新》強攻千人馬立波煉鋼廠 俄軍再向烏下投降最後通牒 07:452022/04/19 國際 補壹刀》美國，正在拿俄羅斯做試驗？（胡一刀） 07:002022/04/20 海納百川 網球》台將好棒 曾俊欣、詹皓晴奪勝 20:592022/04/19 體育 《雞不可失》女星挺8月肚做這事 粉絲驚呆：看不出懷孕 18:302022/04/18 娛樂 海納百川》頓巴斯的背後是什麼（葉海林） 16:342022/04/19 海納百川 時論廣場》俄軍第二擊 烏克蘭禍福難料（羅慶生） 19:532022/04/19 時論廣場 網球》獎盃的百種用法2.0 謝淑薇拿來放番茄 21:282022/04/19 體育 女友懷孕開心準備結婚 準岳母逼皈依基督徒男傻眼 20:542022/04/19 社會 不斷更新》俄軍會在烏克蘭動用核武嗎？ 外長說話了 18:072022/04/19 國際 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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