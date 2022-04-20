已退休的俄羅斯前網球球后莎拉波娃(Maria Sharapova)迎來35歲生日，同時她在個人IG發了一張挺著大肚子的照片，向外界宣布自己懷孕的好消息，可說是雙喜臨門，她還在照片中配文寫道：「珍貴的開始！！！兩個人吃生日蛋糕一直是我的專長」，這則貼文短短不到1小時就引來4萬多人按讚。