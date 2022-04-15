許藍方有著亮眼外型，加上常在YouTube頻道與節目分享兩性衛教專業知識，讓她人氣居高不下，還被封為「最美性學博士」，讓不少廠商希望能與她合作業配，對此，她表示對商品要求太龜毛，不適合接業配，但預告將推出研發產品，造福廣大男性，立刻引起熱烈討論。

根據《噓！星聞》報導，許藍方由於常分享兩性衛教知識，讓不少廠商相中她的人氣與專業，希望能與她合作業配，不過對產品把關要求非常高的她，強調「如果產品真的出事了，會跟廠商一起承擔」，近來在經紀人建議下，開始研發男性保健品，預計下半年問世，被問到是否有壯陽功能？她表示：「男性吃了會好，但不會用壯陽這兩字」。

至於曾被問過是否想過要退出演藝圈？許藍方坦言過去一年的心智訓練，加上自身固執的個性，每次遭人惡意打擊時，都會告訴自己不可以放棄，認為每個人渴望自由的靈魂都是獨一無二，不該被塑造成社會想要的樣子，更強調：「我堅信『沒有人想被限制，我們又憑什麼去管別人？』。

由於跟王少偉緋聞傳的沸沸揚揚，在節目中被小S逼問感情進度，許藍方解釋彼此是好朋友，不否認興趣相投，都喜歡露營和看電影，至於未來發展她沒有多想，但解釋私下的自己跟螢光幕前不太一樣，希望另一半能先認識真正的她，至於目前對於感情事，就是順其自然。