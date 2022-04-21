全球經濟不景氣，年輕人不敢結婚生子，導致生育率下降，不過大陸廣東有一名人妻，19歲與丈夫結婚後，在13年內連生7個小孩，由於她的顏值不錯，且丈夫智商高達140，除了不想要浪費如此優秀的基因外，再加上她喜歡大家庭的生活，因此才會生如此多小孩。

綜合陸媒報導，7寶媽「張榮榮」出生於1986年廣東揭陽市，與丈夫結婚時僅19歲，2人婚後第一年就生下大女兒，之後陸續生下二兒子，還有一對雙胞胎兒子，原本只打算生4名子女，豈料2016年時她意外懷孕，當時她也很猶豫是否要生下來。

不過在當時僅9歲老二的鼓勵下，張榮榮便決定生下老五，隨後又在2018年生下老六，隔年生了老七，但當時大陸實施計劃生育政策，夫妻倆也因此繳納上百萬的社會撫養費，而張榮榮則認為，由於丈夫是一名高材生，智商高達140，而自己的顏值也不錯，基因可說是非常優秀，開玩笑的說「如果不多生幾個孩子，實在是太浪費了」。

此外，丈夫的家裡經商，因此他們家的經濟能力不差，能夠負擔7名子女的生活與教育，而且張榮榮很喜歡大家庭，因此才願意生下這麼多胎，她也曾在影片中提到，假若家裡的經濟不佳，她也不敢生這麼多小孩，而張榮榮也時常在抖音分享全家的生活及互動影片，可以看出一家人的感情都相當不錯，2020年時還曾上節目接受訪問。

此外，張榮榮也很重視孩子的教育，培養小孩的獨立性，教導他們懂得感恩，年齡大的孩子幫忙照顧較小的弟妹，做家事也會明確分工，每當發生爭執時，父母也會與孩子進行溝通。不少網友佩服的表示，「家中經濟許可的話，多生幾個確實沒差，但能把孩子教育好的並不多，很多都是嬌生慣養」、「她的孩子看起來都很乖巧，媽媽在教育上應該花了不少工夫」。