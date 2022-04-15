小鐘、馬力歐及孟潔日前上台視《綜藝3國智》，本周將主持群及來賓分成3隊進行「時間機器大作戰」，主持人黃豪平在開場就直說：「今天的賽制跟以往很不一樣！」不料遭王少偉吐槽：「以前有玩過啊，就一直倒數計時。」黃豪平馬上解釋，這次是以累積的方式進行，直到最後一關，累積最少秒數的隊伍，即可在全新企劃「GO有錢接力賽」中享有優勢。

本集最後一關「GO有錢接力賽」獲勝對伍可以得到8000元現金，讓主持群及來賓無一不「見錢眼開」，分組討論棒次時更是熱烈，藍隊馬力歐在戰術分析時提到每隊都有一個女生，應該是屬於速度較慢的弱棒，同隊的小鐘立馬開玩笑說：「紅隊有兩個女生，哈孝遠幾乎算是女生。」暗指體重140公斤以上的哈孝遠，在大隊接力方面是弱棒。而在紅隊分配棒次時，哈孝遠也自虧是「廢棒」，讓王少偉好氣又好笑。

在正式比賽中，同隊瑪麗一馬當先的交棒給哈孝遠，緊追在後的張立東奮力追趕，但哈孝遠依舊頂著痛風努力往前跑，不想當隊上的拖油瓶，畫面相當感人！跑完全程的哈孝遠則對天大吼：「我活下來了！」眾人大讚哈孝遠不放棄的精神，孟潔更是伸手邀約哈孝遠：「要不要來參加全明星運動會第四季。」哈孝遠則氣喘吁吁地說：「我還想再活下去。」《綜藝3國智》明（16日）晚8點在台視播出。