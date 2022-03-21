【愛傳媒藺奕專欄】在捷運被國中女生讓座的消息一出，沒想到引起這麼多的議論，有人說這個社會風氣太敗壞了，現在年輕人不但黑白不分、連大叔阿北都分不清楚，一定是108課綱的錯。

也有人替教育部叫屈，明明是孩子手機看太多把眼睛看壞了，才把大叔看成孕婦 。身為事實查核中心本人，我得親上火線說ㄧ說。

事件發生在我52歲7個月又26天的這一晚，第一次在捷運上被女學生讓座的震撼，簡直是此生的珍珠港偷襲事件。起因是下午有酒局沒有開車，定裝會議結束之後，約莫七點多我在捷運文湖線大安站上了車。

車廂裡鬆鬆散散、剛好坐滿，一位國中女孩著運動服一見到我立刻起身走過來，用眼神向我示意。我有不祥的預感，眼睛瞇成韓國人的模樣，妹妹妳確定？

小女孩點點頭，像是回答一加一等於二那麼果斷，或是烏軍抵抗俄軍那麼堅決。為了證明自己不老，我一個箭步地就一屁股坐上去，看，矯健吧！馬上就後悔了。我怎麼這麼卑賤就輕易接受施捨，我這個廢物，跟男性的乳頭又有什麼區別？

淡淡哀傷的心情就像王牌投手最快球速只剩下100的概念，那麼強烈，這是2022春天裡一記最響亮的耳光。

其實稍早的定裝會議裡也有震撼。製片女助理衣衫略微不整露出肚肚，被我看到了。這位年輕助理是一位非常優秀的大學生，她在游泳項目甚至具備國手的資格，所以我說：「唉呦，妳有腹肌喔～」

在我以為的正常情況下，每個女生都聽得懂「暗示」，會本能拉一拉衣服整理好，沒想到。這位姑娘反向地將衣服往上一路開拔拉到南半球，露出一個大大的刺青。

「妳刺這甚麼？」

「菊花啊！」

接著她身體前傾朝向我，把領口往下拉到北半球附近，好讓我看清楚完整的圖案。我突然有種新冠肺炎中標的症狀，連咳了幾聲之後，佯裝女籃教練的口氣，用眼神向她示意咳咳咳我們今天不練「球」喔。

我從來沒有料到會有女生把人類負責排泄的那一朵花瓣，堂堂正正的刺青在自己的胸口上，那女孩自信的眼神，就像烏克蘭人合唱國歌。相信未來哪一天若我接受教召，所受到的震撼教育也不如這兩位女生了，我非常感謝妳們給我的當頭棒喝，這是世代交替的恩賜，認清自我的綠洲。

我們必須承認自己，已經成為這座城市應該安靜的養分，鮮花已謝、枯藤老樹，別再像昏鴉，在年輕人耳邊聒聒聒。並且保持樂觀心態去看待，才是真正的食尚玩家，把這些撞擊當成偶爾會跳出來的浩角翔起，那麼自己的心情才會綜藝起來。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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