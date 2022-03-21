郭書瑤今出席「2022捷運盃街舞」記者會。（寬寬整合行銷提供）

B.T.O.D今出席「2022捷運盃街舞」記者會。（寬寬整合行銷提供）

「2022捷運盃街舞」首波校際街舞大賽今（21日）拉開序幕，今年由男團B.T.O.D作為5月校際街舞大賽代言人，另邀請郭書瑤（瑤瑤）擔任嘉賓，參賽組別包含排舞高校組、大專組及霹靂舞賽事，以「整個捷運都是我的街舞競技場」為主軸，將在台北表演藝術中心戶外廣場比拚，冠軍最高可獲得12萬元獎金。

捷運盃校際街舞大賽代言人B.T.O.D也為這次的賽事帶來全新主題曲〈SB的逆襲〉，期盼所有熱愛街舞的人，都能不畏困難的一路往前。此外，今活動特別邀請郭書瑤與B.T.O.D於舞台上合體，瑤瑤表示，自己從以前就一直很想參加捷運盃街舞大賽，但覺得自己跳舞不夠好，所以一直沒有成真，但今天能以另一個身份參與這個比賽，令她感到非常開心，也鼓勵所有熱愛跳舞的人：「希望可以堅持下去，做你靈魂真心喜歡的事情真的會非常開心！」

有趣的是，主持人Dennis今在台上對瑤瑤說：「妳保養得那麼好！現在加入高中生參賽也不違和！」大家也都表示贊同不已，而瑤瑤也在全場的「認證」下，加入了北一女舞蹈社的行列，圓滿過去無法參賽的遺憾，北一女舞蹈社也非常歡迎「新社員」的加入，希望可以一起為街舞繼續努力。

對於捷運盃校際街舞大賽的參賽者，B.T.O.D也鼓勵大家踴躍參與，把握每次機會：「不要覺得自己還沒準備好就不敢參加，多參加比賽成績一定會越來越好！」強調最重要的是要在舞台上享受自己。B.T.O.D隊長淋雨更開玩笑表示：「我要炫耀一下，我是上一屆的冠軍！」引得全場哄堂大笑。