110學年JHBL國中籃賽男、女甲級決賽10日劃下句點，北市金華、北市民族雙雙稱王封后，前者相隔3季後帶走隊史第6冠、後者則完成2連霸，冠軍賽MVP男子組為金華蔡昇峰、女子組則是民族潘陳家姍。

金華國中上季止於JHBL男子組複賽外卡賽無緣8強，本季隊史首度從資格賽打起華，國三後衛蔡昇峰在決定冠軍的關鍵戰貢獻19分、13籃板，決賽階段5戰有4場「雙十」，加上隊友5人得分上雙，金華97比81擊敗南投埔里，資格賽、預、複、決賽合計17連勝完美封王，也是繼93、100、101、103、106學年後隊史第6冠。

金華教練吳正杰說：「球隊贏在可用之兵多，板凳深度尤夠，但其實我們學校是升學學校，功課也有要求，其實練球分量沒很重，但本季仍重奪冠軍，價值更高，我也最高興這一點，到底，JHBL也是教育的一環。」

新科冠軍賽MVP蔡昇峰，繼3年前與現在隊友劉東勝，聯手披新北海山國小戰袍，打遍當年少年籃壇無敵手後，今年再嘗冠軍滋味，尤其金華本季係從資格賽起步，卻一路過關斬將、未吞過敗仗，蔡昇峰說：「上季我們在複賽外卡賽被北市永吉打爆（金華41比71慘輸永吉30分）而無緣8強，那時還是國二學弟的我爆哭，抱著一位老師整整哭10分鐘，當下我就誓言，本季重起，且要打爆每一個對手，替學長打回冠軍盃，高興如願做到，且17連勝，至於冠軍賽MVP，應由全部隊友分享，因我們 每人都是MVP。」

民族國中女籃則在國三「一姊」潘陳家姍18分、6籃板、4助攻、2抄截、1阻攻的全方位表現帶領下，67比63力克台南永仁，決賽5連勝、全季9勝1敗快意2連霸。

民族女籃教練許秀勉指出，除了防守、卡位、籃板力抗永仁的禁區優勢，賽前還送球員4個字，就是「無我、自我」，球員詮釋很好；新科冠軍賽MVP陳家姍說；「沒想太多、平常心面對，就是進攻和防守做自己該做的事，才能正常發揮，MVP也應該由隊友共享。」

民族女籃完成JHBL 2連霸。（高中體總提供）