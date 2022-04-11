110學年度國中籃球甲級聯賽11日落幕，苗栗縣大倫國中女籃勇奪第3名、明仁國中男籃守住第5名。縣長徐耀昌11日頒發獎勵金表揚球員與教練，肯定大家奮戰到底的運動精神，尤其在資源不對等的情況下，依舊在這項全國矚目的賽事中，締造連續18年未曾缺席8強決賽的輝煌紀錄。

縣長徐耀昌、教育處長葉芯慧由兼任籃球委員會主委的縣議員余文忠、縣議員楊明燁、徐筱菁陪同，頒贈獎勵金給球隊，由大倫校長吳源有、明仁校長湯慧敏各率同教練與球員受獎。

「比賽蓋火鍋、奪冠吃火鍋！」，儘管球員們錯失冠軍獎盃，但徐耀昌中午仍依約宴請火鍋慰勞大家，也向奮戰不懈、展現硬頸精神的團隊致意。此外，在眾多好手中，大倫球員徐郁婷榮獲阻攻后個人獎，彭郁榛更囊括抄截后與助攻后兩項殊榮，難能可貴，頓成會場「嬌」點。

縣長徐耀昌表示，國中籃球甲級聯賽（JHBL）的賽程全國關注，今年女籃有17校、男籃30校參加，苗栗的大倫女籃和明仁男籃，在強敵環伺下雙雙晉級前8強，最後分別獲得第3名和第5名佳績，更加難能可貴。

他說，尤其是縣市資源不對等的情況下，仍然為苗栗創下連續18年晉級8強的優異紀錄，要給運籌帷幄的教練及放手奮力一搏的選手熱烈掌聲與肯定。

徐耀昌說，籃球是項必須兼顧攻守的團隊運動，代表隊都能奮戰到最後一刻，且隊友間不忘互相打氣，充分展現出客家硬頸不服輸的精神，值得引以為榮。

他強調，縣府相當重視籃球運動發展，3月29日才舉辦企業捐贈籃球隊各100萬元的儀式，大倫、明仁立即以實際行動回報熱心企業，再次感謝教練及同學的努力與付出，期許繼續發揮奮戰不懈精神，成為球壇明日之星，開闢升學坦途，也為自己未來爭取勝利人生。

為期5天的國中籃球甲級聯賽，除吸引全國愛好籃球運動者的關注外，苗栗鄉親也紛紛為大倫、明仁2支球隊加油，場邊還有親友團和啦啦隊壯大聲勢，吳源有與湯慧也摘要說明兩校代表隊，跌倒立馬爬起，受傷時打針止痛綁上繃帶後，毫不畏懼繼續力拚到底，整個過程讓人動容。

其中，大倫女籃在準決賽遭遇勁敵台南永仁，此役對手的區域聯防戰術使大倫切傳失利，大倫的外線和快攻也未能有效得分，無緣金盃，不過球員不屈不撓，養精蓄銳翌日整裝再戰，終能守住季軍。

明仁男籃與新北安康一戰，可惜終場前3分鐘主將受傷，帶傷上陣難免影響原有戰力，最後守住第5名。吳源有與湯慧敏說，會累積每場征戰的經驗，化為未來成長的養分，繼續迎接挑戰、追逐夢想。