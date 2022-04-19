東區季後賽持續開打，恩比德發飆，單節狂砍19分，率領七六人在主場112比97擊潰暴龍，首輪取得2連勝領先。

此役火藥味十足，阿奴諾比與恩比德開賽後就在禁區內互推拉扯，兩人差點就動手幹架，裁判緊急制止給了兩人各一個技術犯規，然而這也徹底激怒了恩比德，不斷硬打內線，6投4中，並且獲得12次罰球機會，單節狂砍19分、3籃板，不過暴龍首節卻是33比32領先。

次節哈登與二年級生馬克西接管戰局，七六人回敬35比19單節攻勢，半場戰畢領先15分。易籃再戰，七六人將領先差距擴大至20分以上，暴龍教頭納斯多次針對裁判的尺度咆嘯抗議，可惜還是無法改變戰局，最終以15分之差飲恨敗北。

恩比德全場攻下31分、11籃板，馬克西23分、9籃板、8助攻，哈登14分、6籃板、6助攻，托必亞斯哈里斯20分、10籃板。

七六人全場光是在罰球線上就30罰26中，暴龍僅獲得12次罰球機會拿到10分，難怪納斯會如此不爽。阿奴諾比26分，席亞卡20分、10籃板、5助攻，范維利特20分、7助攻。