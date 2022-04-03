吳家四代合影。（中華全民羽球發展協會）

台灣最大型的羽球業餘賽事「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」今年邁入第50屆，由台灣首面羽球奧運金牌「黃金男雙」李洋／王齊麟擔任宣傳大使，5日的開幕典禮總統蔡英文將出席致詞，「麟洋配」則攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍女士，共同進行開球儀式。

清晨盃推廣國內羽球發展，從1972年開始舉辦，創辦人台灣「羽球之父」吳文達先生，起初只是為了讓早起在圓山上打球的球友有比賽的機會，第1屆賽事從大約100人左右在平日上班前相互交流運動，經過數十年的推廣，到近幾年吸引上千名國、內外羽球愛好者參加，組別包括專業組、業餘組、極具特色的加歲組，還有每年重頭戲之一的邀請組，今年邀請組的賽事有明星家庭組，邀請「麟洋配」及多位國手的家庭成員共同組隊進行挑戰賽，以及李洋、王齊麟分別與8點檔本土劇演員組軍的明星團體對抗賽。

中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示：「經過去年賽事因為新冠肺炎疫情首次停辦，今年清晨盃好不容易回來了，又正好50周年，希望可以全部場次直播，畢竟以往這些打球的人，不是每個人都會錄製自己比賽的影片，難得有機會可以存下自己比賽回憶。」

吳宜倫補充，清晨盃向來是參與的人比觀眾多，這回首次嘗試，全部場次、24個場地直播，就是盼望除了為球友們留下回憶外，也可讓更多球迷觀賞，讓沒辦法來到現場加油的民眾也能看球，1樓主轉播場地，還會安排主播和球評，美中不足是新冠疫情仍嚴峻，沒有外國隊伍參加，也呼籲民眾參賽、觀賽時遵照防疫規定，入場實名制，下場打球時可以脫口罩，但只要離開球場都必須配合規定戴好口罩。

第50屆清晨盃將於4月4日至7日在台北體育館進行，依舊吸引國內2500位球友報名，而開幕典禮維持傳統在賽事第2天的4月5日舉辦，屆時總統蔡英文將出席致詞，「麟洋配」則攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂先生和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍女士，共同進行開球儀式。