印尼國防部組織研發集團，以逆向工程的方式研究導向飛彈武器，以建立自己的精密國防工業。他們所找的第一個逆向工程目標，似乎是中陸大陸的C-705反艦飛彈。

詹氏防衛網(Jane's Defence)報導，印尼國防部在4月2日的聲明指出，為了自主國防工業，正式成立印尼國防的國家隊，這支國家隊是由印尼國防部 (MoD)旗下的國防技術工業局牽線，加入國營印尼航太公司 (Dirgantara Indonesia)、國防電子企業 PT Len、炸藥製造商 PT Dahana，以及重型車輛和彈藥生產商 PT Pindad這些集團。

另外還有2個民間企業擔任協力商，分別是國防軟體編寫公司 PT Mulia Laksana Utama ，和無人機製造商 PT Aero Terra Indonesia。

由於反艦飛彈有相當多個子系統，包括尋標、射控、彈頭、推進、飛行、引擎等等，因此才會有這麼多公司參與，在武器拆卸的各個階段中，還要仔細的測試、重組和認證。

印尼國防部表示，「我們希望掌握先進技術，以獲得製作本土反艦飛彈工業、國內生產武器的能力，這樣對於維護國家主權的目標是至關重要的。」

印尼國防部的聲明沒有說要抄襲哪一種飛彈，但是在聲明中所附的插圖，與中國航天科工集團公司（CASIC）的C-705中程反艦飛彈非常相似。

C705飛彈全重320公斤，彈頭部110~130公斤，射程140~170公里，採用小型渦噴引擎加固體火箭助推器，尋標採用雷達、電視與紅外線的複合式。印尼在2013年購買，是印尼軍艦的主要反艦武器。