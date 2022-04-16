安平海域出現大量水母聚集，在海面上清晰可見，嘉南藥理大學環資系老師黃大駿表示，4至6月正值水母繁殖期，水溫升高，安平海域有機生物多，成為水母生長有利條件，同樣依靠有機物生長的夜光藻類「藍眼淚」可能不久就出現。

安平區出身的台南市議員李啟維表示，水母又叫海蜇，種類很多，以前辦桌的料理第一個菜冷盤一定有海蜇皮，70至80年代因工業汙染河川，已很少看到。

台南市前年同期在二仁溪出海口即出現大量水母，去年與今年都出現在安平海域，其中亞果遊艇碼頭附近水母成群，大量的水母漂浮在海面，民眾岸邊即清晰可見，成為安平海域4月特殊景觀。

黃大駿表示，二仁溪、四草與安平海域都有豐富的有機物，成為水母、夜光藻的食物。但過多有機物是一種汙染，會造成水中溶氧量降低，反而讓水母無法生存。

黃大駿認為，水母與夜光藻都是依賴有機物生長的生命，4月至6月正是水母與藍眼淚的繁殖期，只要有「種源」，水溫因季節升高，加上有機物充足，就能大量繁殖。

台南市海域沿岸前年、去年都出現藍眼淚景觀，今年尚未發現，黃大駿猜測，藍眼淚的「種源」可能是由漁船帶到安平附近海域，今年海中有機物仍多，預計不久後就會出現藍眼淚的行蹤，但需觀察出現數量多寡。