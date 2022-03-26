宜蘭綠色博覽會今天（26日）在冬山河生態綠舟登場，今年以「夢幻島嶼」為主題，園區有12個永續發展主題展館，宜蘭綠博為期44天，宜蘭縣長林姿妙歡迎全國各地鄉親來到宜蘭，暢遊這座美麗的永續生態場域。

宜蘭縣政府表示，綠博進入第23年，每年選在春暖花開的季節舉行，更是國內唯一在春季期間舉辦的大型環境教育旗艦活，最近幾年活動主題更加明確，以共同追求人類、生物和環境共存共榮的美好未來。

開幕中的島嶼迎賓遊藝隊伍是由日本風鳴太鼓團、非洲舞蹈團、夢幻島的永續傳說舞者共同組成，迎接貴賓入場登島，揭開活動序曲；開幕式舞台造型「烏龜怪方蟹」，是1997年發表的世界新物種，存活在「龜山島」海底火山高溫湧泉旁。

林姿妙表示，綠博邁入第23年，透過寓教於樂的環境主題場館、精彩的藝術及繽紛亮麗的花卉地景，每年吸引數十萬人入場；今年綠博結合水陸特色，規畫12個永續主題展館，每個展館都具有環境教育意義，另有20座裝置藝術、遊戲互動體驗區、冬山河生態導覽遊程、藍河蟲洞水簾光影秘境及精彩團隊表演，內容很豐富。

綠博也推出「縣市周優惠」，限定期間內入場持身分證件的夥伴縣市民可享有百元優惠， 3月28日至4月3日彰化周、4月11日至 4月17日台東周，4月18日至4月24日新北周，4月25日至5月1日花蓮周，5月2日至5月8日台中周。

主辦單位表示，綠博自3月26日至5月8日，規畫1座烏龜怪方蟹大型表演舞台、1處藍河蟲洞水簾光影祕境、2條冬山河道人文生態導覽遊程、3個遊戲互動體驗區、12個寓教於樂的綠博永續發展主題展館、20座生物多樣性與多元文化裝置藝術。

綠博活動場域緊鄰冬山火車站，串連火車站體下空間、冬山老街、冬山河舊河道景點，混合生態公園與鐵路、老街、河道等不同風貌。縣府請台鐵配合加開停靠冬山火車站的班次，遊客可搭乘大眾運輸工具在火車站下車，或搭乘國道客運到羅東轉運站，再轉搭市區客運抵達活動會場。