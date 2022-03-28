新北市淡水警分局今（28日）舉辦三芝分駐所暨水碓派出所新任所長布達典禮。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局今（28日）舉辦三芝分駐所暨水碓派出所新任所長布達典禮，由分局長黃南山親自到場主持，並邀請立法委員、議員、里長、地方仕紳等貴賓及民防、義警(刑、交)、志工、巡守隊及警友等五力的好朋友到場觀禮，典禮隆重。黃南山除對新任所長周名鴻、李麒榮榮膺新職表達祝賀外，同時也對各位貴賓在百忙當中撥冗觀禮，表示由衷感謝。

黃南山並強調淡水、三芝地區的治安、交通及住民特性各有不同，但都要靠「人」互相幫忙，就像是我們有許多的義警、民防、義交、志工、巡守隊，以及每位淡水、三芝在地的居民，每一位居民都是社區警政的好夥伴，大家一齊努力，治安、交通才會好。

三芝分駐所新任周名鴻為中央警察大學行政警察學系二技84期畢業，歷任警員、業務組巡官、所長等職務，從基層做起，學、經歷完整，年輕有為，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，更上一層樓。

水碓派出所新任李麒榮為中央警察大學巡佐班第37期結業，歷任警員、巡佐、副所長、業務組巡官、交通分隊長、分駐所所長等職務，學、經歷豐富，以李所長的學識、經驗與敬業精神，必能引領所屬同仁再創輝煌佳績。

黃南山期許2位新任所長要擔起各自轄區的重擔，把淡水、三芝居民當成頭家，讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。