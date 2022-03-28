新北市中和警分局於今（28）日舉辦新任所長布達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局於今（28）日舉辦新任所長布達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局於今（28）日上午10時在積穗派出所、10時40分在景安派出所、11時20分在錦和派出所辦理布達典禮，由分局長李建廣親自主持，李建廣期勉新任所長秉持市長「行動治理」的理念及局長「基層優先」、「人民最大」等理念，持續在治安、交通努力。

李建廣表示，中和轄區人口數超過41萬人，機動車輛約32萬餘輛，重要聯外道路有北二高中和交流道、臺64線高架道路、新北環河快速道路、中山路、中正路、景平路、連城路、景新街等，另有兩座聯外橋樑華中橋、秀朗橋，並有捷運中和新蘆線、捷運環狀線等捷運站貫穿轄區精華地段，所以維持交通順暢及行車、出入安全，這些是警察同仁需時時關注預防、努力的重點。

另中和轄內大賣場林立，北二高交流道車輛擁擠，加上路幅狹小、停車空間不足，造成道路交通流量負荷過重，尤其目前轄內有捷運萬大線工程施工，形成多處交通瓶頸，以致常有交通壅塞情形，如何使交通順暢、防止車禍發生，亦為當前工作重點。

典禮中並期勉新任所長秉持市長「行動治理」的理念及局長「基層優先」、「人民最大」、「治安不空窗」、「服務不打烊」、「新北家園，我們守護」、「治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力」等工作理念，積極推動各項工作，時時謹記「做事、做事、再做事」，不遺餘力為地方上的治安、交通努力，打擊幫派、詐欺犯罪、檢視槍械毒品、遏阻街頭暴力，對於所轄地區應無縫接軌落實警政工作，一同為中和市民打造良好的居住環境。