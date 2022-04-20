【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣阿里山鄉豐山村擁有良好的生態環境，每當螢火蟲來臨時，螢火蟲季像是星光一樣遍佈整個賞螢區，為了讓遊客深入豐山地區，看見滿山滿谷的螢火蟲並認識豐山村的歷史文化及自然生態，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處），於日前結合豐山村豐富的人文及生態資源，舉辦『豐山村-螢河星空下的派對饗宴』，透過參與互動的方式，帶領遊客體驗豐山樸實純真的小山村生活，探索神秘疊石的先民智慧及滴水成金的秘密，創造豐山社區全新的體驗旅遊模式。

▲豐山螢火蟲區。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲螢河星空下的派對饗宴。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處洪維新處長表示，『豐山村-螢河星空下的派對饗宴』以賞螢概念為出發，結合豐山疊石引路的開墾典故、星空下的音樂饗宴與夜間生態賞螢導覽活動，串連成獨特的旅遊模式，讓遊客沈浸在琴聲悠揚的星空下用餐，感受大自然的生態之美。

▲豐山神秘疊石。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲豐山觀景台。 圖：阿里山國家風景區管理處-許銘月／提供

阿里山管理處邀請您一起深入豐山村，感受樂天小山村獨特的人文風情及享受有別於城市的田野之樂；相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁或至阿里山國家風景區官網查詢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）