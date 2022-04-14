針對想走出戶外享受大自然芬多精的旅客，雄獅旅遊推出「天天出發巴士」暢遊雪霸、武陵、清境、大雪山、谷關八仙山、溪頭杉林溪等六大山林度假路線，只要1人就可成行，有效地幫旅客解決交通難題，即日起至5月13日，凡報名暑假（7月1日至8月31日）出發之指定2日遊以上行程，可享每人現折300元早鳥折扣。

雄獅旅遊表示，初夏正是賞花的最佳季節，像是杉林溪花卉中心可以看到盛開的牡丹花，接下來還有高山杜鵑花、紫藤花、繡球花、吊鐘花等花卉接力綻放，「夜宿杉林溪2日遊」每人最低2,999元起；福壽山農場則有全台最大彩色魯冰花田，每年在5至6月各色魯冰花在山谷間綻放，隨風搖曳的姿態美不勝收，「武陵、福壽山天池仙境3日」每人最低8,299元起。

銀河也是夏季的必看美景，可以跟著前武嶺寒訓基地指揮官邱教官及其團隊的腳步，前往全台唯一的「合歡山暗空公園」，抬頭就可以用肉眼看見一望無際的星空與銀河景觀，順道還能在清境農場的翠綠草坪來場最Chill的野餐饗宴，「合歡山私房祕境2日」每人最低4,800元起；若想來一場生態文化之旅，推薦前往大雪山森林遊樂區，有機會遇見繡眼畫眉、黃山雀、黃腹琉璃等鳥類，運氣好的更可遇到罕見的台灣帝雉、藍腹鷴、竹雞在林間漫步，「夜宿大雪山2日遊」每人最低4,799元起；八仙山則被譽為台灣八景之一，日據時代與阿里山林場、太平山林場合稱為台灣三大林場，擁有豐富的自然生態資源，「八仙山1日」每人最低1,200元起，凡於5月13日前出發，不分平假日皆可享買一送一優惠。