南臺灣渡假勝地義大世界內的二家飯店，近期針對各行各業設計不同優惠住房專案，「義大皇家酒店」考量多數上班族僅能利用假日出遊放鬆，因此推出「午Go好玩」周末限定住房專案，自即日起至6月30日前周五入住雙人客房一晚只要4,500元，還可延遲至中午12點退房，且升級品嚐星亞自助式午餐，睡好吃飽再享受義大世界輕鬆假期。「義大天悅飯店」則是針對親子客群推出「向百業致敬」一泊二食套裝行程，周日至週五入住溫馨家庭房一晚，加上二大二小的自助式早餐與自助式晚餐4,888元起，平均每人只要1,222元起。

多數上班族每日早起開始忙碌的一天，最渴望的就是周末到來可以放鬆身心，以簡單的旅遊紓壓，為此，「義大皇家酒店」自即日起至6月30日止，特別規劃放假兼度假的「午Go好玩」周末限定住房專案，於周五或周六入住豪華客房一晚，不僅可享受飯店內水療池、三溫暖、健身房等上千坪休閒設施，且翌日終於無須一大早就起床，趕早餐時段用餐，專案特別提供延遲退房至中午12點的禮遇，睡到自然醒後，直接升級星亞自助式午餐吃到飽，套裝優惠價周五入住雙人4,500元，周六也只要再加價1,500元（4/30、6/3、6/4不適用）。

「義大天悅飯店」為體恤各行各業辛勞，自即日起至6月30日止推出「向百業致敬」一泊二食優惠專案，周日至周五平日入住含二張中床的溫馨家庭房一晚，還包括二大二小的自助式早餐與百匯自助晚餐4,888元起，一家四口出遊住飯店、美食吃到飽，平均每人只要1,222元起，就算振興五倍券已經使用完，超值划算的套裝行程，一樣可以讓一家人的旅遊基金最大化。

在義大世界就能享受飯店、購物與玩樂一站式的假期，義大皇家酒店與義大天悅飯店推出住房優惠外，若於5月1日至5月31日期間入住，透過官網訂房加購高鐵車票即享7折優惠，六月底之前贈送每位房客義大世界摩天輪搭乘券，要讓百業們不用太多思考，就能好好享受二天一夜的假期。