堪稱捷絲旅升級版的「捷絲旅台南十鼓館」在餐食上出狂招，館內「捷食藝」餐廳霸氣推出「日本A5和牛火鍋吃到飽」1泊2食住房專案，讓房客可選在入住當晚或隔日中午大啖來自鹿兒島A5等級的和牛，搭配5星飯店主廚團隊特製的泰式冬陰功高湯或牛骨高湯，6月30日前雙人成行平日每房5299元起，目前和牛火鍋吃到飽僅開放讓專案房客享用。

「捷絲旅台南十鼓館」自去年開幕以來陸續吸引許多旅人入住，跳脫過去捷絲旅多給人較經濟實惠型的旅店風格，捷絲旅台南十鼓館不僅設有戶外泳池、帳篷躺椅，地理位置也十分鄰近十鼓文創園區及奇美博物館等2大熱門景點，都為旅店更增添度假風。

捷絲旅台南十鼓館1樓的「捷食藝」餐廳，設計感十足，落地窗外是戶外泳池景色。（何書青攝）

近期捷絲旅台南十鼓館更在餐食上做出突破，1樓「捷食藝」餐廳端出嚴選自日本鹿兒島A5和牛中油花細緻均勻的牛背肩肉讓賓客痛快吃，台灣五花豬、豐富的當季時蔬同樣也能吃到飽，另外還會準備一盤匯集鮮蝦、淡菜及鱸魚等優質海味的海鮮盤；而湯頭也有亮點，除了香醇經典的牛骨高湯可選，主廚發揮巧思調配出酸辣開胃的泰式冬陰功高湯，與日本和牛搭配起來的新滋味令人驚艷，值得一嘗。

「日本A5和牛火鍋吃到飽」1泊2食住房專案，讓房客將日本鹿兒島A5和牛、台灣梅花豬及新鮮時蔬暢快吃，再附贈一盤豐富海鮮，鍋底還能選擇特別的泰式冬陰功高湯或牛骨高湯。（何書青攝）

「和牛火鍋吃到飽」1泊2食住房專案，2人成行入住「鼓韻」或「鼓悅」客房，包含翌日早餐及原價3360元的雙人份和牛火鍋，每房5299元起；若4人同行入住「鼓迎」或「鼓欣」家庭客房，同樣附早餐及能將和牛火鍋吃到飽，每房8999元起，等於最低平均1人不到2500元，不僅能入住鄰近台南人氣景點的設計型旅店、暢游戶外泳池兼做日光浴等，還能奢侈地將日本A5和牛火鍋吃到飽。（上述價格需另加1成服務費）

除了無限涮日本和牛，還可享用一盤匯集多款鮮美海味的海鮮。（何書青攝）

此外，搭配高鐵成行也有優惠，即日起凡於官網預訂住房加購高鐵車票，在5月31日前入住可享全台最低高鐵車票65折起超值優惠，5月1日至5月31日每房再加碼贈送台南美術館門票2張。

捷絲旅台南十鼓館供應自助式早餐。（何書青攝）

「和牛火鍋吃到飽」1泊2食住房專案的適用房型中，有選適合4人入住的「鼓迎」家庭客房。（何書青攝）

捷絲旅台南十鼓館共有8種房型，圖為擁有寬敞露台及客廳的「十鼓套房」。