據央視新聞報導，今天（3月28日）上海在浦東新區等區域先行實施封控，開展核酸篩查。為保證金融市場正常運行，27日晚間，上海陸家嘴多家金融公司工作人員連夜拿著行李趕回公司，駐守在工作崗位。

報導稱，上海期貨交易所今天（28日）上午9時，上期所正常開市，上期所20個期貨品種和6個期權品種運行平穩，截至15時收盤，期貨與期權成交總量778.8萬手，成交金額8792.2億元人民幣。

據上期所相關負責人介紹，由交易、結算、監查、技術保障等核心部門組成的團隊已進行集結封閉，根據疫情形勢的變化制訂輪班方案，形成了「核心封閉運維＋日常駐場辦公」的緊密配合，確保市場交易平穩有序運行。

上海證券交易所27日發佈「抗疫30條」措施，包括股票發行上市審核和發行承銷、上市公司信息披露業務、債券業務服務等方面，明確了確保科創板審核業務正常推進、加強線上溝通咨詢保障、放寬申報相關文件的簽署要求等具體條目，全力維護資本市場平穩運行。

上海浦東新區陸家嘴管理局表示，陸家嘴各大金融機構紛紛採取「現場＋遠程」、「關鍵崗位雙崗互備」、「核心崗位24小時人員駐守」等方式，確保封控期間金融服務不停止、市場交易不中斷。陸家嘴管理局設置近50個核酸檢測點，組織285幢樓宇裡仍在駐守辦公的2萬多名白領和服務人員進行核酸檢測。

統計數據顯示，此輪本土疫情反彈以來，上海主要金融要素市場運行平穩，在過去一周，國際化交易平台上海國際能源交易中心累計完成交易213.8萬手，較去年同期增長約15％。