為在美上市跨出重要一步，電動機車龍頭Gogoro與公開交易之特殊目的收購公司 Poema Global Holdings Corp. 今天宣布先前公布的業務合併，已於 2022 年 3 月 31 日在 Poema Global 與 Gogoro 各自的臨時股東大會上獲得批准，業務合併預計在 2022 年 4 月 4 日正式完成。

合併後公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.，預計將於 2022 年 4 月 5 日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易。

Gogoro 於 2021 到 2022 年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到全球前三大（中國、印度和印尼）二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過 5 億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

Gogoro 於今年二月宣布第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線，迄今已管理超過 2 億 7580 萬次的電池交換，已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準，為每年銷售電動機車的 97％ 車輛提供即換即行的動力。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 致力於加速電動二輪車的發展和普及，我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司，我們期待開啟這段旅程的新篇章，並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

「Gogoro 的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的，透過此次業務合併所獲取的資金，我們預期 Gogoro 將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。」Poema Global 執行長 Homer Sun 認為：「我們很高興完成這項交易，我期待繼續與 Horace 和 Gogoro 團隊合作，一同實踐電動化城市交通的美好未來。」