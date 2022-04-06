市場擴大！日本百圓店 2022拚銷售破1兆日圓 18:132022/04/06 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於生活必需品接連漲價，日本消費者的節約意識進一步增強，大部分商品價格為100日圓（不含稅）的百圓店在日本國內市場規模正在擴大。 帝國數據庫的調查結果顯示，2022年度百圓店的銷售額合計將超過2021年度的約9,500億日圓，有可能首次突破1兆日圓。 運營DAISO的大創產業、Seria、CanDo、Watts等四家巨頭，截至今年2月底的店舖數合計約為8,400家，比新冠疫情前的2019年度末增加了約800家。 一起變貴！饗賓旗下4品牌5／1起漲價 旭集、饗饗最高漲百元 星巴克凍漲 門市挑戰550家 #日圓 #百圓店 #年度 #銷售破 #漲價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 食材貴桑桑 千元Buffet成新地板價 04:102022/04/05 財經焦點 外資捧神山→首季達高標 Q2再進化 04:102022/04/01 財經要聞 《熱門族群》MCU漲到2026 3檔押對寶 09:072022/04/03 財經 饗賓旗下吃到飽 下月全漲價 04:102022/04/02 財經要聞 《金融》渣打銀：4壓力美元H2轉中性 日圓Q3可望回升到115 16:392022/03/31 財經 日圓失守防線恐崩驚人價 專家憂2015年慘劇重演引爆災難 11:152022/03/31 財經 葛萊美獎揭曉 他抱走「年度專輯」等5項成大贏家 13:512022/04/04 娛樂 《國際經濟》利空連續轟炸 日下季GDP堪慮 15:582022/03/31 財經 嘉市清明春捲熱賣 東市場老店漲價 04:102022/04/02 地方新聞 4／8起銷日鳳梨零售低於每公斤300日圓 不予補助外銷獎勵 13:072022/04/06 生活 沖繩首里城正殿重建費約120億日圓 為上次近4倍 15:032022/03/31 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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