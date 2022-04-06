由於生活必需品接連漲價，日本消費者的節約意識進一步增強，大部分商品價格為100日圓（不含稅）的百圓店在日本國內市場規模正在擴大。

帝國數據庫的調查結果顯示，2022年度百圓店的銷售額合計將超過2021年度的約9,500億日圓，有可能首次突破1兆日圓。

運營DAISO的大創產業、Seria、CanDo、Watts等四家巨頭，截至今年2月底的店舖數合計約為8,400家，比新冠疫情前的2019年度末增加了約800家。