中正紀念堂轉型議題備受關注，在文化部主導下，增加「獨裁事蹟」的展覽。備戰台北市長的國民黨立委蔣萬安今天表示，他認為應以更高的視野、未來性觀點來看待中正紀念堂的歷史定位，朝向「台灣建設紀念館」方向前進，紀念過去70年來為這片土地付出的台灣人，包含兩位蔣總統、各個族群、世代。

蔣萬安今天首度對於中正紀念堂提出更名為「台灣建設紀念館」的建議，他說，過去兩位蔣總統在保衛中華民國、推動台灣發展的歷史軌跡，有不可抹列的貢獻，過去冷戰架構下，兩蔣肩負建設、壯大、保衛台灣的使命，相信這也是台灣不分黨派共同努力的方向。

蔣萬安指出，他認為應該以更高的視野、未來性觀點來看待中正紀念堂的歷史定位，朝向「台灣建設紀念館」方向邁進，意味著過去70年來，所有台灣人為這片土地的付出與努力，才能創造今日經濟、民主的成果。

蔣萬安表示，今天不管是任何黨派、組織想試著利用園區議題來操作、擴大社會仇恨對立，相信絕大部分台灣民眾，都會希望正視過去70年來的正向力量，各個族群、多個世代為這片土地努力貢獻付出，比如近百萬用血汗建設台灣的榮民、經濟起飛加工廠女工等奠下基礎的無名英雄。

由於中正紀念堂更名涉及中央政府業務，未來是否跟蔡英文總統溝通，蔣萬安說，大家必須來好好討論，做好溝通，被問到參選時間表，蔣仍未鬆口，僅說現在持續做好準備，傾聽基層。