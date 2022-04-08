綜合外媒報導，南韓外交部表示，一艘乘坐6名南韓公民的船隻京都一號（Kyoto 1）號在台附近海域失蹤，目前正在搜救當中。

京都一號牽引附屬船隻京都二號（Kyoto 2）從釜山駛往印尼巴淡島（Batam）過程中遇險，海巡署搜救人員在周四上午9點50分收到京都一號在台灣以西18海哩處的求救信號，並立即派遣巡邏艦和直升機在事故海域展開搜救，並請周圍船隻協助。

海巡署表示，京都一號為獅子山共和國籍貨船，現場由「屏東艦」及10087艇持續搜尋，在上午7時也派出空勤總隊自小港起飛前往搜救。

南韓外交部表示，目前在事發地點找到牽引船京都二號，但一號仍然下落不明；目前也已經派出一艘巡邏艦與台合作搜救。

韓聯社援引海岸警衛隊官員消息報導，在另一起事故中，一架飛往台灣的直升機週五在韓國最南端的馬拉島附近海域墜毀，造成兩名飛行員死亡，另一人失踪。