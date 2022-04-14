《釣蝦場的十日談》，以西方驚世駭俗的《十日談》為靈感，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，透過葷腥不忌與嘻笑怒罵的劇情，反映新冠肺炎疫情下的荒誕人性。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，以西方驚世駭俗的《十日談》為靈感，帶給觀眾一齣充滿荒謬、嬉鬧的喜劇作品。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，該劇的演出亮點為「偶戲人戲大PK」，把不方便用人直接演出來的色慾故事，以布袋戲的趣味口吻、輕鬆的口白，傳達男女間的火辣情慾。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，該劇的演出亮點為「偶戲人戲大PK」，把不方便用人直接演出來的色慾故事，以布袋戲的趣味口吻、輕鬆的口白，傳達男女間的火辣情慾。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，以西方驚世駭俗的《十日談》為靈感，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，透過葷腥不忌與嘻笑怒罵的劇情，反映新冠肺炎疫情下的荒誕人性。10篇故事的其中一部份，是描述修道院來了位猛男，他卻假裝啞巴覬覦修女美色。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，以西方驚世駭俗的《十日談》為靈感，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，透過葷腥不忌與嘻笑怒罵的劇情，反映新冠肺炎疫情下的荒誕人性。10篇故事的其中一部份，是描述修道院來了位猛男，他卻假裝啞巴覬覦修女美色。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，以西方驚世駭俗的《十日談》為靈感，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，透過葷腥不忌與嘻笑怒罵的劇情，反映新冠肺炎疫情下的荒誕人性。10篇故事的其中一部份，是描述修道院來了位猛男，他卻假裝啞巴覬覦修女美色。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，該劇的演出亮點為「偶戲人戲大PK」，把不方便用人直接演出來的色慾故事，以布袋戲的趣味口吻、輕鬆的口白，傳達男女間的火辣情慾。（黃世麒攝）

《釣蝦場的十日談》，該劇的演出亮點為「偶戲人戲大PK」，把不方便用人直接演出來的色慾故事，以布袋戲的趣味口吻、輕鬆的口白，傳達男女間的火辣情慾。（黃世麒攝）

由阮劇團藝術總監汪兆謙（右）與國際偶戲大師楊輝（左）聯手執導的《釣蝦場的十日談》，以西方驚世駭俗的《十日談》為靈感，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，透過葷腥不忌與嘻笑怒罵的劇情，反映新冠肺炎疫情下的荒誕人性。（黃世麒攝）

由阮劇團藝術總監汪兆謙與國際偶戲大師楊輝聯手執導的《釣蝦場的十日談》，以西方驚世駭俗的《十日談》為靈感，結合人戲、偶戲、即時投影等複合演出形式，透過葷腥不忌與嘻笑怒罵的劇情，反映新冠肺炎疫情下的荒誕人性。

1348年黑死病爆發，一群年輕男女到佛羅倫斯郊外山上的別墅躲避瘟疫，每天輪流講一個關於人性七情六慾的故事，批判教會、禁慾主義及貴族墮落等。楊輝與汪兆謙的《釣蝦場的十日談》，從經典《十日談》100篇故事內挑選搬上舞台呈現，場景設在嘉義鄉間，轉型成為防疫旅館的「大海濱複合式釣蝦場」，被困在釣蝦場的員工、顧客在被隔離的日子裡，向彼此述說真真假假的故事，包括說了很多謊話還被封為聖人的阿徠；有夫之婦愛上鄰居的男子，竟利用神父傳達愛意；修道院來了位猛男，他卻假裝啞巴覬覦修女美色等10篇離奇曖昧的故事，挑戰戳破人性表面，徹底展現慾望的本性。

該劇的演出亮點為「偶戲人戲大PK」，由國際偶戲大師楊輝領軍，與6位偶師、5位阮劇團演員共同演繹，把不方便用人直接演出來的色慾故事，以布袋戲的趣味口吻、輕鬆的口白，傳達男女間的火辣情慾，嘲諷所謂的「善良風俗」，將原本被視為離經叛道的故事呈現截然不同的面貌，帶給觀眾一齣充滿荒謬、嬉鬧的喜劇作品。