新北市三鶯社區大學邀集臺北大學海山學研究中心、北大高中、地方文史工作者，完成「聽-大嵙崁溪說故事」流域地圖製作，並於今(111)年正式發行。這是第一份以大嵙崁溪(大漢溪)為主角，採手繪方式，貫穿西元1684~2021年間三峽鶯歌區陶瓷藍染藝術產業、濕地生態觀光、河川整治大事記的流域地圖，具有觀光導覽實用性，同時也是推動鄉土教育的珍貴教材。

「聽-大嵙崁溪說故事」流域地圖的視角，從三峽鶯歌區三百年前先民進入拓墾路線開展，爬梳三百多年以來，三峽茶金歲月及藍染產業地文史脈絡。

「聽-大嵙崁溪說故事」流域地圖的視角，從三峽鶯歌區三百年前先民進入拓墾路線開展，爬梳三百多年以來，三峽茶金歲月及藍染產業地文史脈絡，詳實呈現當地的地景地貌、生態環境及作物，並深度介紹具代表性及在地意義的歷史景點。

總策劃該地圖的地方文史工作者林炯任強調，為擴大地圖的教育公益用途，特別加入河川生態、韌性社區及聯合國永續指標等觀念，提醒民眾低碳生活等社會責任，適合作為國小高年級、國中、高中鄉土教育、河川教育及地方學推動的教材資料。

新北市社區大學長期倡議在地文化保存及永續環境營造，擅長將「整個社區變成教室」。

三鶯社區大學由財團法人真善美基金會於110年4月承辦以來，努力採集及建構三峽鶯歌區地方知識學，並積極推展水文化教育、河川關懷、生態永續等公共參與議題。

教育局將持續攜手社區大學及公私立部門共同推展終身學習與公民素養，也歡迎市民朋友參加鄰近社區大學多采多姿的各項課程、活動及講座。

新北市社區大學長期倡議在地文化保存及永續環境營造，擅長將「整個社區變成教室」，三鶯社區大學黃榮護主任表示，社大做為社區的學習平台，與地方居民仕紳、鄰近各級學校及公私立組織團體等，共同合作河川守護志工培訓、導覽志工培訓、走讀活動、地方學教師培育等，期盼以這份地圖連結地方共學、共善、共美的在地願景。

張明文局長表示，新北市是一座永續學習型城市，12所社區大學深耕地方長達20年，長期作為社區的學習中心。教育局將持續攜手社區大學及公私立部門共同推展終身學習與公民素養，也歡迎市民朋友參加鄰近社區大學多采多姿的各項課程、活動及講座，認識居住地區意想不到的有趣故事，也在終身學習中豐富自己的人生養分。