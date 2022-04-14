爭取回饋股東。金管會14日表示，截至目前為止，已有四家壽險公司來申請今年發放現金股利，即先前已遞件的國泰人壽、台灣人壽外，遠雄人壽、保誠人壽亦已正式遞件申請，四家公司合計申請逾300億元的現金股利，最後仍要看金管會同意的金額。

四家壽險公司2021年稅後獲利合計1,445億元，申請的股利發放率約20％，國壽去年稅後獲利近1,132億元，已公告要申請發放239億元，台壽是稅後賺逾231億元，申請發放逾46億元，遠雄人壽去年稅後獲利64.65億元，約申請發放12億元，保誠人壽則是稅後賺17.47億元，應會申請3億元以上現金股利。

先前已表示要申請現金股利的富邦人壽、南山人壽、中國人壽等都尚未遞件，應還在作最後的調整，光這三家去年就賺1,919億元，若以兩成發放率，應會申請384億元左右。此外還有安聯人壽、康健人壽、合庫人壽等往年會申請現金股利的公司，三家合計去年獲利逾46億元，應有有9億多元的申請空間。

先前有立委質疑壽險公司面臨資本市場波動、接軌IFRS17等，可能都有增資壓力，現在申請發放現金股利，之後又要增資，是否不太合宜？

保險局強調，現金股利是以前一年獲利為依據，發放給股東，但增資是依資本與經營需求，作出的決定，兩者本質並不相同，且目前為止，沒有申請現金股利的公司又申請增資。

由於壽險公司2026年要接軌保險負債會計（IFRS17）、新清償能力指標（ICS) ，因此除了前一年底淨值下不能有金融資產未實現損失外，也要提列如外匯、處份債券、健康險等特別盈餘公積，今年還要額外檢視接軌缺口，若都沒有問題，還有多餘資金才能申請發現金股利，因此壽險業者表示，大家都約申請前一年獲利的兩成左右。