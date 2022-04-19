汎銓今日送件申請股票上市 19:172022/04/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汎銓（6830）19日送件申請股票上市，為今（111）年第二家國內公司申請股票上市。 汎銓科技公司負責人為柳紀綸，公司實收資本額4．13億元，主要產品為技術分析服務，去（110）年稅前純益2.95億元，每股稅後盈餘（EPS）6.21元。 汎銓配息4.5元 申請股票上市 天二科技向證交所送件申請股票上市 #汎銓 #申請股票上市 #日送件 #汎銓科技 #公司負責人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天二科技 申請上市 04:102022/04/08 證券．權證 汎銓 半導體材料分析再升級 04:102022/03/25 產業．科技 《興櫃股》汎銓接案暢旺 今年營運創高可期 09:432022/01/26 財經 竹科園區新增投資39.5億 17:192022/02/17 財經 人妻不倫年薪300博士老董 綠帽夫發狠求償200萬結局出爐 22:562022/03/15 社會 防疫期間哄抬酒精牟暴利 酒精公司負責人認罪獲緩刑 12:592022/03/10 社會 甲尚、台寶生醫 申請登錄興櫃 04:102022/04/18 證券．權證 汎銓 2奈米檢測接單成長 04:102022/03/14 產業．科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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