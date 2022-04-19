汎銓（6830）19日送件申請股票上市，為今（111）年第二家國內公司申請股票上市。

汎銓科技公司負責人為柳紀綸，公司實收資本額4．13億元，主要產品為技術分析服務，去（110）年稅前純益2.95億元，每股稅後盈餘（EPS）6.21元。

汎銓配息4.5元 申請股票上市
天二科技向證交所送件申請股票上市
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