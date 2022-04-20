《興櫃股》汎銓送件申請上市 08:522022/04/20 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汎銓(6830)向台灣證券交易所申請股票上市，為今年度第2家國內公司申請股票上市。 汎銓實收資本額4.13億元，主要產品為技術分析服務，2021年稅前淨利2.95億元，每股稅後盈餘6.21元。 汎銓配息4.5元 申請股票上市 汎銓今日送件申請股票上市 #汎銓 #申請股票上市 #興櫃股 #送件申請 #68 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汎銓 申請股票上市 04:102022/04/20 證券．權證 天二科技向證交所送件申請股票上市 19:032022/04/07 財經 高雄危老申請案大幅成長1.5倍 16:312022/04/15 區域情報-高雄 汎銓 半導體材料分析再升級 04:102022/03/25 產業．科技 《電機股》東台去年轉盈 擬配息0.2元 10:382022/03/18 財經 天二科技 申請上市 04:102022/04/08 證券．權證 《興櫃股》綠茵興櫃首日 飆漲4成 10:482022/04/19 財經 台灣精銳 18日重啟競拍 04:102022/04/15 證券．權證 甲尚公司申請登錄興櫃一般板股票 10:122022/04/13 財經 北市68輛長照專車 使用率僅9％ 04:102022/04/03 地方新聞 《櫃買市場》櫃買中心董座：升息初期 股市仍往上 17:292022/03/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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