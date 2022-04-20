汎銓(6830)向台灣證券交易所申請股票上市，為今年度第2家國內公司申請股票上市。

汎銓實收資本額4.13億元，主要產品為技術分析服務，2021年稅前淨利2.95億元，每股稅後盈餘6.21元。

汎銓配息4.5元 申請股票上市
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