為此，南市府建置抽水平台。（北門區公所提供／張毓翎台南傳真）

南市府今年也已完成聚落內200公尺護岸的改善工程。（北門區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區三寮灣聚落，去年8月發生積淹水災情，影響人數約800人，不少住家進水，住戶不敢睡覺、漏夜掃水；為了強化治水建設，台南市政府動支570萬元災害準備金，日前建置抽水平台並完成200公尺護岸的改善工程，另外也爭取到水利署經費擴增抽水設備，預計今年汛期前完成發包。

去年8月9日凌晨一場暴雨，加上適逢大潮，不利排水，北門三寮灣聚落東隆宮、三慈國小及慈安里社區等處，因為抽排不及導致淹水，居民在睡夢中驚醒，發現屋子裡一片汪洋，叫苦連天，不少人整晚忙著掃水、沒睡覺，市府水利局緊急調派2部抽水機組支應，當天近中午水才退去。

北門三寮灣聚落的主要排水，包含三慈排水及三寮灣聚落排水，兩排水於北門4號水門匯流後往西排入北門潟湖，因為該處平均低於海平面高程2.5公尺，導致豪雨期間重力排水狀況不佳，因此水利局常設4部沉水抽水機組在4號水門排洪。

水利局表示，去年8月9日凌晨3小時內，北門降下超過150毫米的降雨量，三寮灣聚落抽水機組全開也宣洩不了，淹水面積約15公頃，雖然未造成居民受傷及重大損失，不過災害發生後進行檢討，提出相關改善方案，加強該處防洪保護能力。

水利局說明，針對既有抽排水量不足，北門區公所增設抽水平台並改善排水通暢性，供短期增部抽水機組放置；此外，水利局爭取到水利署1800萬元，辦理抽水設備擴增，未來可增加三慈排水、三寮灣部落排水的抽水設備以及緊急備用電源設備，可降低鄰近社區及經建設施的淹水問題。