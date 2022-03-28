成功鎮「玉水橋部落多功能聚會所」28日落成啟用。（原民會提供）

成功鎮「玉水橋部落多功能聚會所」28日落成啟用。（原民會提供）

成功鎮「玉水橋部落多功能聚會所」28日落成啟用。（原民會提供）

由原民會核定，工程經費550萬元的台東縣成功鎮「玉水橋部落多功能聚會所」，28日正式啟用，原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安表示，玉水橋部落有了專屬的聚會活動空間，一起傳承美好的原住民族文化。

谷縱．喀勒芳表示，原民會於2018年12月核定「玉水橋部落多功能聚會所」興建工程經費550萬元，由成功鎮公所執行，今天聚會所順利落成啟用，玉水橋部落有了專屬的聚會活動空間，提供族人良好的場地舉辦豐年祭等歲時祭儀、競技訓練、行政會議、婚禮喜宴等活動。

谷縱指出，部落聚會所具有生活教育、促進文化傳承以及凝聚部落精神的重要功能，對部落發展有很重要的意義。

為了加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金已先後核定台東縣政府辦理兩期「部落聚會所興建計畫」，預計完成興建29座聚會所，目前包括玉水橋部落在內已完工15座聚會所，另有台東市馬當部落、蘭嶼鄉椰油部落等2座施工中，其餘在辦理規畫設計以及用地變更作業中，原民會將持續協助地方政府加速推動聚會所建設進度以造福部落族人。

縣長饒慶鈴提到，在她還擔任議長時每年都會到玉水橋部落參加豐年祭活動，就任縣長後族人聲音更殷切，因此，便指示原民處積極向中央爭取經費，今天終於看到正式啟用，未來也會與原民會合作進行包括無障礙空間設施等改善工程。