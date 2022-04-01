苗栗縣政府獲得原民會頒獎表揚公共工程管考績優獎第2名，由秘書長陳斌山代表受獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府獲得原民會頒獎表揚公共工程管考績優獎第2名。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安、大湖、獅潭及南庄等鄉鎮，是原住民居住生活的重要山區，部落之間都依賴聯絡道路往來，縣府原民中心向原委會爭取5千萬餘元改善部落特色道路，經原委會追蹤考核施工品質，苗縣原民中心榮獲2項第2名肯定，顯示縣府重視原民部落交通安全的用心。

原住民族委員會為策勵地方政府提升原鄉工程建設執行績效，特別針對原住民公共建設每年年終逐一檢討評比，今年共有12縣市55個原住民族鄉、鎮、市、區公所共同參與，原民會並透過本活動徵詢地方政府對各項年度計畫內容建議，讓中央與地方受補助單位溝通交流，並獎勵縣市績優單位。

苗栗縣政府原民中心在縣長徐耀昌帶領下，全力改善原鄉地區道路，積極向原民會爭取原鄉地區建設經費，去年共獲原民會支持「原住民族部落特色道路改善計畫」核定補助7案，金額約5650萬元，今年度至今也核定了4案，約6800萬元。

由於原民部落間都是依賴聯絡道路維繫生活經濟等需求，尤其是山區生產的許多農特產品，都是靠著這些道路才得以運往市區銷售，部落間特色道路就等於是原民部落的命脈，因此，縣府工程團隊對於依循三級品管制度把關施工品質，做好督導管理責任，縣府工程查核小組也會不定期辦理抽查。

在縣府工程團隊兢兢業業的控管工程品質下，獲得原民會的肯定，在去年度「原住民族部落特色道路改善計畫」及「原住民族地區工程施工查核成績優良」等2個項目均獲得全國第2名的雙殊榮。

原民中心主任蔣意雄指出，原鄉地區因多屬偏鄉山坡地，常有零星災害發生，等待改善的地方仍有很多，為保障部落族人生命財產安全，縣府仍將持續積極向原民會爭取建設經費，依照縣長徐耀昌施政目標持續為苗栗縣原鄉打造幸福宜居部落的目標努力。