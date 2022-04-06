中央流行疫情指揮中心今天（6日）公布宜蘭縣新增4名確診個案，其中案25012宜蘭縣政府昨天已經公布，今天宜蘭新增確診數為3人，其中2人與舞蹈教室傳播鏈有關，另一人因外縣市訪友而確診，縣府宣布，即起所屬各級校園場地禁外借，也建議學校4月30日前，跨縣市戶外教學、畢業旅行應暫緩或延期。

衛生局表示，新增的案25206、25207均為確診女童的母親，案25121是外縣市確診者案24668的接觸者。縣府也公布一名外縣市確診個案（未列案號）的足跡，該案曾在4月2日造訪清水地熱等地，並入住礁溪長榮鳳凰酒店，3、4日前往三星落羽松祕境，以及蘇澳鎮多處景點。

衛生局長徐迺維表示，舞蹈教室傳播鏈縣內有26人確診，包括1位老師、13位學生、家長8人，確診者兄弟姊妹3人、同學1人，有75％是居隔期間陰轉陽，對社區影響降低，未來14天是關鍵，有不舒服或疑慮、與確診者足跡重疊，盡快到社區篩檢站篩檢。