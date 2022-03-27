原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今（27）日在台北圓山大飯店接見全國語文競賽原住民族語情境式演說特優學生，全程以阿美族語致詞並與現場來賓對話交流。主委夷將．拔路兒表示，如果沒有了語言，原住民族歲時祭儀就沒有辦法舉辦，沒有了語言，原住民族文化更無法傳承。

為落實蘇院長母語應在日常生活中使用的政策主張，教育部及原民會辦理的「全國語文競賽」於110年首度辦理本土語文情境式演說，讓競賽員現場抽題、即席準備演說內容，並透過四格圖片生活化的情境題目，讓學生從真實生活經驗出發，用族語講出完整演說。

夷將Icyang主委代表行政院長蘇貞昌親自表揚來自全國50位原住民族語特優學生，並贈送iPad平板電腦與行政院禮品作為獎勵，現場透過同步口譯，主委夷將．拔路兒使用阿美族語和不同族語別的學生及家長，分享交流學習族語的心得與趣事，受獎學生也充分展現日常生活使用母語的成果。

主委夷將．拔路兒表示，希望帶動未來學生學習族語生活化，達到師生及同學於日常生活就能使用族語溝通的族語傳承目標。