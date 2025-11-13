補充保費爭議引發熱烈討論，國民黨立委賴士葆今（13日）表示要給衛福部「帶紅包」，去年台灣發放的現金股利有2.3兆，光股利一年超過100億的有錢人，他就認識1、2位。最近衛福部長石崇良為健保問題睡不好，但他要提一個方向，讓石崇良晚上好睡，還打呼，建議衛福部把扣繳上限1000萬拿掉。以去年所有現金股利試算，粗估可進帳485.3億，「我敢得罪有錢人，你敢不敢？」。

石崇良上周六指出，近來外界批評衛福部政策「走太快」，身邊許多老師與朋友也提醒他「要放慢腳步」，但挑戰就在門口。台灣人口結構快速變化，醫療人力面臨嚴峻衝擊，又進入超高齡與少子化社會，「每天看著那些數字，真的睡不著覺」。

立法院13日朝野黨團協商「全民健康保險資料管理條例草案」，由社會福利及衛生環境委員會召委劉建國（中）主持會議，衛福部長石崇良（右）與立委交換意見。（姚志平攝）

賴士葆今（13日）於衛環委員會表示，補充保費的修法方向讓小資族反彈，這是因為退休的存股族只有5張、10張股票也會被課。有錢的大老闆，他知道有1、2位一年現金股利超過100億，而超過10億的則有一缸子，為什麼只課1000萬呢？5000萬，再加個0還差不多。

石崇良回應，「謝謝委員，聽到我的眼睛亮起來」。賴士葆接著說「我讓你眼睛更亮，晚上好睡，還打呼！」。去年台灣現金股利發放了2.3兆，若乘以2.11％，粗估可進帳485.3億，小資族不會罵你，有錢人心理想罵也不敢罵，畢竟多繳2.11％算什麼？你給個獎牌，可能他們（有錢人）還不敢拿。

賴士葆說，補充保費是國民黨執政時代所提，他也參與其中。當時最高的現金股利才33億。他今一連3次提問「我敢得罪有錢人，你敢不敢？」，若這麼做，政府就不必每年撥補200億進入健保基金。

石崇良回應，衛福部的方向是讓有能力的人多負擔，所有的考慮是讓付費更公平，對於委員的建議，將跨部會協調。民進黨立委王正旭則在質詢結束時打趣表示，「謝謝賴士葆聖誕委員的發言」。