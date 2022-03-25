i原券使用率低不到2成 原民會：行動支付回饋熱門 18:102022/03/25 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 配合行政院「振興五倍券」政策，原民會用2億元特別預算推動「i原券」及「行動支付回饋」二項加碼措施。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合行政院「振興五倍券」政策，原民會用2億元特別預算推動「i原券」及「行動支付回饋」二項加碼措施，其中「i原券」共有5萬8163人領券，1萬9808人使用，使用率不到2成。 但與此同時，滿100折50的行動支付回饋則有13萬8450人使用，「行動支付回饋」，累計回饋金額達1億6179萬9600元。 至於曾傳出有人利用行動支付回饋買iphone賺取大量回饋，原民會表示，持續比對中。 近九成消費者傾向非現金支付 1.5成民眾不信任金融資安 推行動支付 宜蘭綠九市場、東門夜市獲肯定 #回饋 #行動支付 #i原券 #原民會 #使用率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第一銀行綠色信用卡 攜手卡友落實環境永續 18:432022/03/22 財經 搶國旅券晚鳥 AsiaYo推訂房自動延長旅程期限 11:442022/03/21 財經 桃園海湖電廠汰舊換新惹議 民代籲：提升回饋金比率 16:502022/03/22 生活 TOYOTA TOWN ACE 熱銷 上市滿月累積訂單突破6千台 加碼回饋行車紀錄器 11:042022/03/23 汽車情報-汽車新聞 《金融股》振興券倒數計時 數位戶晚鳥把握加碼優惠 15:382022/03/24 財經 2022臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－汽車賣場和泰汽車 以服務力在市場勝出 04:102022/03/19 產業特刊 搶蘋果新機 台新銀祭信用卡最高回饋1300元 03:332022/03/19 財經 使用率僅9％ 國發會宣布：地方創生券加碼延長至8月底 15:102022/03/21 財經 鐵路法今開審 鬆綁台鐵緊箍咒 04:102022/03/21 財經要聞 蘆竹海湖電廠汰舊換新 居民擬周六陳情 04:102022/03/23 地方新聞 遠百美麗購物節 母親節Go購 04:102022/03/20 《旺來報》 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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