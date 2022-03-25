配合行政院「振興五倍券」政策，原民會用2億元特別預算推動「i原券」及「行動支付回饋」二項加碼措施，其中「i原券」共有5萬8163人領券，1萬9808人使用，使用率不到2成。

但與此同時，滿100折50的行動支付回饋則有13萬8450人使用，「行動支付回饋」，累計回饋金額達1億6179萬9600元。

至於曾傳出有人利用行動支付回饋買iphone賺取大量回饋，原民會表示，持續比對中。