俄烏戰爭持續，烏克蘭號召國際志願軍，許多國家志願者紛紛響應，台灣也傳出有人志願報名參軍。國民黨立委廖婉汝今天質詢行政院長蘇貞昌，是否鼓勵民眾去烏克蘭參軍？蘇貞昌表示，「沒有鼓勵國民去烏克蘭打仗。」

廖婉汝說，她在國防外交委員會質詢國防部長邱國正，對於國人志願去烏克蘭幫烏克蘭打俄烏戰爭，有何看法？邱國正當時回應她，不予置評但也不鼓勵。」廖婉汝今天在立院質詢蘇貞昌此事。

蘇貞昌說，年輕人保家衛國並一起為普世價值努力都值得肯定，但至於是不是要去那裡打仗，「國防部長說不鼓勵，也是對的」，政府鼓勵民眾保國衛民，政府也盡心盡力提供烏克蘭人道援助，「沒有鼓勵國民去烏克蘭打仗。」

廖婉汝也提到，韓國網紅「李根大尉」跑去烏克蘭參軍，卻違反韓國法律「私戰罪」，被南韓政府刑事起訴，若台灣人民志願去烏克蘭參軍是否違反法律？蘇貞昌說，我們是法治國家，懲罰需要依照立院所通過法案。