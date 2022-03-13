內政部營建署「110年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」，新竹縣分數高達97分，獲得非六都第一名，連續兩年榮獲評比成績特優，縣長楊文科強調未來會持續性施作執行計畫，打造新竹縣成為幸福友善城市。

楊文科說，安全步行空間是幸福友善城市的關鍵指標，他上任後積極推動騎樓淨空計畫，整平騎樓解決高低差通行不便問題，提升步行環境，創造無障礙舒適的通行動線，讓身障朋友和用嬰兒推車的民眾都能通行無阻。

縣府向內政部營建署爭取「107至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」，在竹北市光明六路、縣政九路、湖口鄉中正路一段、民族街及中山路二段等路段，原本高低不平的騎樓整平，身障人士體驗後都獲得很高的評價。

縣府工務處指出，騎樓整平計畫主要是將路段設置更加便利進出、增加視覺引導及必要警示等措施，提升騎樓環境品質，讓行動不便者行走更安全，營建署到竹縣督導業務評分獲得90分，現勘竹北市光明六路、縣政九路整平路段，更獲得100分滿分的佳績。

另外，現勘新建、既有建築物及騎樓整平無障礙設施評分中，新建建築物為文興非營利幼兒園，既有建築物為竹東鎮上館國小、竹北市鳳岡國小及豐邑喜來登大飯店，也獲評審一致好評。

工務處表示，營建署此項督導考核成績，將做為行政院主計總處增減對地方一般性補助的依據，也是天下雜誌幸福城市大調查「社福力」指標性依據，及遠見雜誌2021年縣市總體競爭力評比「生活與現代化」項目的依據，可望為新竹縣幸福城市調查加分。