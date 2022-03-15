新竹縣政府近年來積極推動閱讀素養教育逐漸有成，獲教育部評定110年整體閱讀力表現績優城市第2名，先後開通新竹縣市、台北市及桃園市借書一證通，共享閱讀資源，也獲縣市民眾持證比例表現績優城市獎。

文化局長李安妤指出，去年疫情期間，縣立和各鄉鎮市圖書館閉館近3個月，該局除了充實館內藏書，並主動將館藏資源帶出圖書館，以閱進校園及行動書車活動，讓圖書館藏能被更多讀者使用，是借閱率成長的祕訣。

教育部蒐集各縣市讀者閱讀力與閱讀興趣資料，解析圖書館服務現況與讀者閱讀興趣，日前公布110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，新竹縣在縣市50萬人口以上組，獲得整體閱讀力表現績優城市第2名。

此外，文化局教育局合作推動學童樂讀卡，2020年7月與新竹市合作「一證通服務」，使縣市20座圖書館都能借還書，2021年4月和台北市合作一證通，可以透過超商借還書，今年2月則和桃園市合作，讓公共圖書館資源共享，大幅增加新竹縣民眾持證比例，獲教育部評定縣市民眾持證比例表現績優城市獎。

同時，寶山鄉立圖書館人均借閱冊數達4.67冊，持證率亦高達72％，獲選「111年整體閱讀力表現績優鄉鎮市」第4名、「鄉鎮市每人借閱冊數」績優、「鄉鎮市民眾持證比例表現」績優等3項肯定。北埔鄉立圖書館人均借閱冊數達3.07冊，閱讀推廣成效有加，也獲得「鄉鎮市每人借閱冊數」績優獎。

縣長楊文科表示，縣府積極推動閱讀素養教育，今年購書經費增加至1710萬元，提供更豐富的館藏資源，興建中的新竹縣立總圖書館，景觀設計也獲第九屆台灣景觀大獎「環境規劃設計類佳作」，期許新總圖完成後，塑造更優良的閱讀環境。