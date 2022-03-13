竹北市鳳崗國中操場原跑道使用超過30年，舖面多嚴重刮損，PU層也有隆起凸漲，下雨容易積水情形，多次局部修補仍效果不佳，縣府補助該校419萬元修繕，完成的湛藍色新跑道，讓學生和社區民眾可在安全與友善的環境運動。

改善校園運動環境，新竹縣政府去年投入2500萬餘元，針對新竹縣20所學校運動設施、

縣長楊文科表示，校園安全相當重要，尤其是運動環境，教育局透計畫經費，重新整理鳳崗國中的操場跑道，並在短短2個月內完工，打造藍色的跑道十分漂亮，讓學生能夠盡情奔跑，社區民眾也能快樂運動。

教育局長楊郡慈說，縣府針對全縣20所學校田徑場、運動設施及遊戲器材，編列2500萬元經費進行整建修繕，補助鳳岡國中修繕操場經費419萬元，其他學校改善的運動設施也將陸續完工啟用。

楊郡慈並說，鳳崗國中操場跑道在改善時，建築師設計時採用實用和美觀兼顧，以藍綠色彩搭讓校園更具美感，學生們在上體育課和課業之餘，能盡情在操場運動奔馳，也期待透過新校園環境改造，讓學生在生活中落實美感教育，培養更好的美學素養及學習力。

校長徐永明說，新跑道彈性比舊跑道好，學生奔跑若不慎跌倒，也不容易受傷，湛藍色的跑道加上白色跑道線，搭配綠色草坪，行走其間或運動，有如置身在海洋與天空，也會讓學生容易走進操場運動。

縣議會副議長王炳漢是鳳崗國中畢業校友，他表示，之前看到操場跑道老舊的狀況，便向教育局反應辦理修繕，現在操場跑道整建完工後，校園環境也煥然一新，充滿青春活力。