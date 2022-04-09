該水道用看的不知水深淺。（市議員邱于軒提供／洪靖宜高雄傳真）

養工處於附近設置告示牌。（養工處提供／洪靖宜高雄傳真）

以倒立水母聞名的林園海洋濕地公園，是林園區相當適合親子小旅遊的地方，不過就在出海口處，日前卻傳出有小朋友險些溺水，高雄市議員邱于軒也到場會勘，看似平靜的水流其實底下都是暗藏危機，養工處則表示，該處本來就不能戲水，海域海流不穩定，常會造成意外發生，呼籲民眾不要靠近戲水。

高雄林園海洋濕地公園中有各種水母、紅樹林、潮間帶動植物，是全家大小生態之旅最佳選擇，不過卻傳出日前有小朋友在出海口處的水道險些溺水，所幸最後順利被救起。

高雄市議員邱于軒得知後也派員會同養工處，勘查濕地公園尾段的出海口處，發現底下有暗流、水又深，看似平靜的水流都是暗藏危機。邱于軒說，民眾不知道沙況，也不知道水深淺，雖然看起來淺淺的，可能一踩下去就陷下去，已請相關局處設立警示牌，要加強宣導該處是不能下去玩水。

養工處主秘李政穎說，該處為林園海洋濕地連結海岸之處，從濕地的水往海排時自然形成短的水道，每日會隨著海平面變來變去，要看當時水量，並不是固定，因此已於濕地往海邊處立告示牌，養工處呼籲，該處本來就不能戲水，海域海流不穩定，常會造成意外發生，請民眾不要靠近戲水，警示牌也將依現場狀況加設。