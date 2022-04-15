大S老公具俊曄上月風塵僕僕來台追愛後，本原訂4月8日要在台北的知名夜店Ai Nightclub獻出成為台灣女婿後的首次DJ秀，但因本土疫情激增，該夜店出現確診者足跡，讓具俊曄的現身不得不延期到今(15日)晚間，而原先表示「應該會」現身力挺姊夫的小S，稍早老公許雅鈞受訪卻投下了變數，表示太太明天還有工作，目前還在考慮中。

先前小S透露母親已經跟具俊曄破冰吃飯，而具俊曄隨後又發布好消息，除了將在台北夜店演出外，他沒多做宣傳的NFT作品，在UPbit（韓國加密貨幣交易所）更是7秒就賣光，當時他開心寫下：「現在大家很支持我們的愛情，讓我對於宣傳NFT這件事變得小心翼翼，所以沒有宣傳…」，因此好消息傳來讓他備感開心，也很感謝眾人的關愛。

近日，一名韓國知名藝術家Kim Jihee曬出給具俊曄和大S的新婚禮物照，引來傳聞大S將在台北舉行婚宴，當時大S透過經紀人澄清：「這幅畫作是來自好友爲熙媛與歐巴親自創作的美好祝福，新人很感謝，也非常的喜歡。」並強調：「兩人從一開始就決定不辦婚禮，這件事情一直沒有改變。」而好友近日受訪則透露，雖然大S沒打算辦婚宴，但會在具俊曄離台前舉行閨密聚會，侯佩岑暗示：「在他（具俊曄）回去之前會看一下」，賈永婕則笑說：「不要告訴你們，這我不能跟你們說。」

不懼台灣本土疫情增加，具俊曄昨在IG宣傳今晚在夜店的活動，直言興奮到睡不著，「I can’t wait !! See you tomorrow!!」，而據《三立新聞網》報導，向許雅鈞確認今晚小S是否會現身替姊夫加油？他回應：「會不會去都還不確定，我老婆明天一早還要工作。所以還在考慮中」，至於是否會擔心若現身有染疫風險？許雅鈞說：「大部分的人都打了疫苗，應該還好」，而他跟太太都會更謹慎小心，注意健康。