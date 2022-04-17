52歲韓星具俊曄16日凌晨在信義區Ai夜店做DJ表演 ，小S（徐熙娣）和老公許雅鈞（Mike）現身支持，小S還上台跟姊夫一起尬舞，讓現場氣氛嗨翻，今凌晨具俊曄PO出夜店演出照片，發文感謝小姨子力挺。

大S（徐熙媛）老公具俊曄16日在Ai夜店做長達65分鐘DJ表演，原定不出席的小S夫婦，仍透過經紀人表示「覺得家人還是要挺一下」出席活動，到了現場小S直誇「覺得姊夫很有魅力」。具俊曄經過1天的休息在17日凌晨發文感謝大家，他同時在IG限時動態轉發大家拍攝的畫面，貼文部分則是先用英文寫下「Thank you for coming yesterday」，接著再用韓文表示，「特別是來支持我的小姨子！！最棒了！」並Tag小S。

具俊曄在Ai夜店開頭表演就以酷龍名曲《Bing Bing Bing》登場，接著還表演BLACKPINK的《Pretty Savage》、LISA《LALISA》、aespa《Next Level》等KPOP夯曲，在表演中以韓文、英文介紹小S出場高喊：「歡迎徐熙娣！」，而在具俊曄表演結束前再度邀小S上台宣傳《九九乘法表》，結束後兩人不忘獻上擁抱祝福。

網友在今看到具俊曄PO文後，紛紛留言按讚「姐夫真的好帥呀」、「看得出來小S很愛姐夫」、「好希望還有下次」、「姐夫真棒！看到跟小S擁抱互動那段，真的很感動」、「好有愛的一家人」、「好帥，好想去」。