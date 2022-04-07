「相愛容易相處難」！伴侶的相處得「有點黏又不會太黏」，給彼此一點喘息空間。

雙十節當天一早老爺害相思病—想吃大安路早餐店的「蔬菜麵粉煎」，於是驅車前去購買。途中竟巧遇兒子帶著兩個孫女們，正準備前往公園騎腳踏車及滑板車。就這樣我與老爺即興更改計畫，跟著去公園 ，早餐當野餐，享受天倫之樂。孫女小銨銨在公園玩遊樂設施時，忽然鞋子滑落，此時大孫女芮芮竟童言童語的冒出一句：「妳是灰姑娘哦！」意味著童話世界中的灰姑娘，在舞會上遺留一隻鞋子。

童話故事裡總是描述「公主和王子從此過著幸福快樂的生活」，然而在實際生活中呢？一般而言結婚的「新人」，會在結婚喜宴上以「山珍海味」宴請賓客，但卻不會用「三珍海胃」款待彼此。什麼是「三珍」？什麼又是「海胃」？

●「三珍海胃」指：

一、「珍愛」彼此，你的伴侶可能不是第一，但絕對是你的「唯一」。

二、「珍惜」彼此相處的時刻，因為人生無常。

三、「珍藏」每一段回憶。

而「海胃」則指擁有一個如海納百川包容彼此的度量。

相識只是一瞬間，相知得要數十年；一段姻緣就如買鞋、穿鞋哲理般，外型美觀的鞋未必適合自己，新鞋也得經歷適應磨合期。舊鞋在別人的眼裡或許不夠稱頭，但對自己是既舒適又自在，畢竟穿鞋的是你自己。自己的感受比誰都重要，正所謂「如人飲水，冷暖自知」！

常人說「相愛容易相處難」，我倒認為伴侶的相處，用這句廣告詞形容滿貼切—「有點黏又不會太黏」，給彼此一點喘息空間，畢竟雙方都是獨立的個體。在對的時間遇到 Mr right or Mrs. right 當然是最完美的事，萬一不幸在不對的時間遇到不對的人時，請千萬不要敝屣自珍，誤把絆履錯當伴侶。四、五年前日本開始出現「卒婚」的新思維，或許在不離婚的情形下有著幸福的選擇，彼此關心而且仍然是家人關係，只是可以在不傷害彼此的前提下，完全自主地做自己。

托爾斯泰說：「幸福的家庭都相似，不幸的家庭則各有其不同的原因。」世上沒人能提供我們絕對完美的婚姻策略，唯有自己最了解自己的婚姻狀況，願大家能領悟伴侶可以彼此「牽伴」但可千萬不要「牽絆」的哲理，畢竟人生很短暫！

(本文摘自《課堂外的媽媽經：「粉紅豬」老師的教學日誌》/時報出版)