「相愛容易相處難」!伴侶的相處得「有點黏又不會太黏」,給彼此一點喘息空間。

雙十節當天一早老爺害相思病—想吃大安路早餐店的「蔬菜麵粉煎」,於是驅車前去購買。途中竟巧遇兒子帶著兩個孫女們,正準備前往公園騎腳踏車及滑板車。就這樣我與老爺即興更改計畫,跟著去公園 ,早餐當野餐,享受天倫之樂。孫女小銨銨在公園玩遊樂設施時,忽然鞋子滑落,此時大孫女芮芮竟童言童語的冒出一句:「妳是灰姑娘哦!」意味著童話世界中的灰姑娘,在舞會上遺留一隻鞋子。

童話故事裡總是描述「公主和王子從此過著幸福快樂的生活」,然而在實際生活中呢?一般而言結婚的「新人」,會在結婚喜宴上以「山珍海味」宴請賓客,但卻不會用「三珍海胃」款待彼此。什麼是「三珍」?什麼又是「海胃」?

●「三珍海胃」指:

一、「珍愛」彼此,你的伴侶可能不是第一,但絕對是你的「唯一」。

二、「珍惜」彼此相處的時刻,因為人生無常。

三、「珍藏」每一段回憶。

而「海胃」則指擁有一個如海納百川包容彼此的度量。

相識只是一瞬間,相知得要數十年;一段姻緣就如買鞋、穿鞋哲理般,外型美觀的鞋未必適合自己,新鞋也得經歷適應磨合期。舊鞋在別人的眼裡或許不夠稱頭,但對自己是既舒適又自在,畢竟穿鞋的是你自己。自己的感受比誰都重要,正所謂「如人飲水,冷暖自知」!

常人說「相愛容易相處難」,我倒認為伴侶的相處,用這句廣告詞形容滿貼切—「有點黏又不會太黏」,給彼此一點喘息空間,畢竟雙方都是獨立的個體。在對的時間遇到 Mr right or Mrs. right 當然是最完美的事,萬一不幸在不對的時間遇到不對的人時,請千萬不要敝屣自珍,誤把絆履錯當伴侶。四、五年前日本開始出現「卒婚」的新思維,或許在不離婚的情形下有著幸福的選擇,彼此關心而且仍然是家人關係,只是可以在不傷害彼此的前提下,完全自主地做自己。

托爾斯泰說:「幸福的家庭都相似,不幸的家庭則各有其不同的原因。」世上沒人能提供我們絕對完美的婚姻策略,唯有自己最了解自己的婚姻狀況,願大家能領悟伴侶可以彼此「牽伴」但可千萬不要「牽絆」的哲理,畢竟人生很短暫!

