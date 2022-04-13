年輕時多次參加選美走紅的女星宮雪花有「大陸第一美婦」封號，早年她曾轉戰台灣電視圈，每每現身都引發話題，近日則淡出螢光幕。香港媒體今(13日)報導，有傳聞指宮雪花最近看上了話劇和電影演員濮存昕，還為了跟男神見一面坐名車追逐對方，卻遭男方拒絕，對此，宮雪花在直播中斥之以鼻，表示不可能有這種事，自己身邊就一堆人追，「要我追別人發夢吧」。

宮雪花早年曾有一段婚姻，與一名駐滬領事館的翻譯結婚並隨男方搬到法國居住，但因不適應當地生活，兩人生下一子後就宣告離婚，近年宮雪花定居香港。據《香港01》報導，過去緋聞都相當轟轟烈烈的宮雪花，傳出對演員出身、現任中國戲劇家協會主席濮存昕有好感，而男方已有家室。

濮存昕傳被宮雪花倒追，但女方已否認。（圖／翻攝自濮存昕微博）

報導指出，宮雪花當年為追濮存昕簡直迷妹上身，不僅主動要求合演話劇遭拒絕外，後來在電影首映會遇見，結束後宮雪花立刻搭朋友的名車到餐廳追濮存昕，但她否認有此事，強調：「剛好那部汽車又比較扎眼，然後那個新聞就說宮雪花坐著豪車去追濮存昕，真是什麼樣的小作文都會作出來。」

對此，宮雪花說她相信消息不是男方自己亂傳的，應該是媒體自己亂寫，「就是那些記者，咬他們的爛舌頭！你覺得我需要去追人嗎？宮姐長到這麼大，真的是一個男人都沒追過，OK？再說一遍，我宮雪花這輩子沒有追過一個男人！追我的男人從淮海路排到南京路，排到外灘，我都來不及理他們呢」，並指這輩子從來沒有倒追男人，都是異性來追她，霸氣駁斥謠言。