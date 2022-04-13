有著精緻臉蛋及出眾氣質，張玉嬿在80年代可是當紅玉女演員，還有「第一媳婦」、「最美黛玉」封號，55歲的她，依舊仙氣飄飄。時報周刊CTWant近日直擊張玉嬿在街頭與郭雪芙對戲，宛如玉女演員的世代交替。
四月四日下午三點多，本刊在民生社區直擊《因為你如此耀眼》進行拍攝工作，這一回除了已公布的主演郭雪芙、范少勳外、林孫煜豪和卜學亮演員也亮相，更令人驚喜的，還有曾經的「一代玉女」張玉嬿登場。
透過對戲過程，可以看出張玉嬿與卜學亮應該是飾演長輩的角色，范少勳、郭雪芙及林孫煜豪三個年輕人像是即將出門幹大事，兩個長輩耳提面命，張玉嬿還給郭雪芙一個臨別擁抱。
拍攝期間，郭雪芙與范少勳的互動頻繁，活潑又善於言談的范少勳總像是充滿活力似的，補妝時、等待拍攝空檔，總是幾句話就把郭雪芙逗笑得眉開眼笑，原來范少勳撩妹功力也是一流，感覺得出合作氣氛相當不錯。
張玉嬿從影20多年，厲害的是她第一部作品《末代兒女情》就入圍金鐘獎最佳女演員，之後飾演華視《紅樓夢》的林黛玉一角打開知名度，接著以《驚世媳婦》成為紅遍全台的「第一媳婦」，只是近年來作品較少，主因她不想只為工作而活，加上過去的酬勞有妥善儲蓄，單身過簡單生活，經濟上沒有壓力。
維持著女神風采，張玉嬿至今仍是票房的保證，但要邀約她演出可不容易，前年她演出舞台劇《同學會！同鞋~》，當時劇團團長可是花三個月時間才成功說服她，演出果然獲得人氣好評，還多加開兩場演出，票房近全數完售。如今她將在偶像劇中演出，螢幕上再睹女神風采，很令人期待。
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