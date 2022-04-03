大陸女星Angelababy和黃曉明2015年結婚，兩人育有一子小海綿，未料今年1月底共同官宣離婚，黃曉明近日還傳退出Angelababy公司的股份，徹底斷開前妻。不只如此，最近網路盛傳Angelababy在節目哭著說「黃曉明不要她」，引發熱議，但她的心情不受影響，今（3日）發出多張美照並祈禱「希望疫情快點過去」。

Angelababy和黃曉明從婚前、婚內到離婚的一舉一動都是外界矚目的焦點，最近網路傳出Angelababy在節目中談及離婚，激動地說：「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他」更痛哭「是黃曉明不要我了。」直言黃曉明並無像外界想像中的那麼愛她。

不過，根據《中時新聞網》實際調查，Angelababy最近沒有接受任何公開的訪問，以上那段「遭黃曉明拋棄」的內容是有心人士故意取材她去年上節目《心動的信號4》時的畫面，再移花接木一番，實際上根本沒有提到黃曉明，所以Angelababy淚吐婚變真相的消息很大的機率為謠言。

Angelababy去年上節目的內容，遭人惡意剪輯為吐露離婚的原因。（圖／微博）

儘管傳言滿天飛，但見過大風大浪的Angelababy，心情並沒有受到嚴重的影響，今（3日）在小紅書發出多張美照，用14個字寫道：「今年份的櫻花，希望疫情快點過去」。畫面中，Angelababy留著浪漫的長捲髮，在櫻花樹下輕閉雙眼，混血美貌依舊，隨手一拍也像專業級海報，被網友讚爆：「真的好美」、「不愧是我老婆，太絕了」。

Angelababy今發出多張美照，心情似乎不錯。（圖／小紅書@Angelababy）